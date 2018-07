Dschungel in der Villacher Innenstadt

Die „Draupassagen“ hätten entstehen sollen, geworden ist es der Abriss bestehender Gebäude und die Pleite des Projektwerbers. Vor nun auch schon geraumer Zeit hat der Betreiber mehrerer Seniorenheime das Areal gekauft. Das Einzige, das seither in die Höhe wächst, ist Unkraut. Meterhoch steht es und bildet so den ersten innerstädtischen Dschungel in absoluter Bestlage.