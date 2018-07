„Phantom“-Akt hält Staatsanwaltschaft auf Trab

„Wir ermitteln bereits in diesem Fall“, bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Anklagebehörde. Insgesamt ist die Anzeigenflut damit auf rund 100 angewachsen - das „Phantom“ sorgt dafür. „Es werden ständig neue Vorwürfe an uns herangetragen. Der Großteil muss überprüft werden“, so Kitz weiter. Es geht um 28 Beschuldigte - Pädagogen, Schulleiter, Landesschulrat - denen unter anderem Amtsmissbrauch, Untreue, Nötigung unterstellt wird.