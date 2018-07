Brandstiftung: Katze rettet Familie vor Ersticken

Die Spur führte in den Wald, auch Polizeihubschrauber wurden eingesetzt. Es war jedoch einer der Suchhunde, der die Frau schließlich im Wald fand. Sie war unbekleidet und unterkühlt. Laut den Rettern befand sich die Pflegerin in einem „psychischen Ausnahmezustand“. Sie kam ins Krankenhaus. Es soll schon in der Vergangenheit Zusammenbrüche gegeben haben.