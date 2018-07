Pflegerin nach Brand in Wald aufgefunden

Großalarm in Frankenburg: Bei einem Brand in einem Wohnhaus waren in den frühen Morgenstunden neun Feuerwehren im Einsatz. Die drei Bewohner konnten flüchten und die Flammen konnten rasch eingedämmt werden, doch eine Hauskrankenpflegerin war stundenlang unauffindbar. Eine Suchaktion mit Hundestaffel und Polizeihubschrauber war schließlich erfolgreich, die Frau konnte in einem Waldstück wohlauf gefunden werden.