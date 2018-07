„Far Cry 5“: Neuer DLC entführt Gamer auf den Mars

Ubisoft entführt „Far Cry 5“-Spieler im neuesten DLC für seinen Open-World-Shooter auf den Roten Planeten. In „Lost on Mars“ geht es ab 17. Juli in den Weltraum, wo man als Pilot Nick Rye eine drohende Invasion fieser Aliens am Mars abwenden muss - futuristische Waffentechnologie und grausiges Alien-Getier inklusive. Die Erweiterung ist im 30-Euro-Season-Pass enthalten.