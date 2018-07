Mega-Baustellen: Das neue Gesicht von Gnigl

Caroline Flöckner zog sich nach dem viel zu frühen Tod ihres Vaters ganz aus dem Bäckergeschäft zurück und betreibt die Romantikpension Haslachmühle. „Sie ist ewig in unserem Familienbesitz. Wir wollen an die alte Tradition der Mühlen anknüpfen.“ Alt und Neu in Verbindung - das sieht sie als Motto für ganz Gnigl.