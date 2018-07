ÖBB investieren in Oberösterreich 1,7 Milliarden €

Das Infrastrukturprogramm der ÖBB für die nächsten fünf Jahre ist auf Schiene! Bis 2023 werden in Oberösterreich 1,7 Milliarden Euro investiert. Das Geld fließt nicht nur in die Modernisierung und den Ausbau der 866 Schienenkilometer, sondern auch in die Sanierung von Bahnhöfen und den Bau von Parkplätzen.