Lauda: „Mehr Verantwortung auf der Kommandobrücke“

Silverstone mit seiner Vollgas-Passage Maggots-Becketts-Chapel ist eine Strecke, die Mercedes auf den Leib geschneidert ist. Lewis Hamilton gewann seinen Heim-Grand-Prix bereits fünfmal, die jüngsten vier in Serie. “Ja„, erklärt Wolff, “das sollte so sein. Aber das haben wir auch vor Montreal und Spielberg gedacht„. Bei den Piloten hat das Österreich-Debakel keine Spuren hinterlassen. Wolff: “Das sind Vollprofis, Spielberg ist abgehakt, Silverstone bedeutet für das ganze Team eine zusätzliche Motivation.„ Und Lauda ergänzt: “Ich bin hochmotiviert, will einen Doppelsieg!"