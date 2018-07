Arbeiter wurde in Villach von Kalkhydrat verätzt

Von Kalkhydrat verletzt worden ist ein Arbeiter in einer Technologiefirma in Villach: Der 21-Jährige aus Hermagor hatte den Verschluss der Füllleitung eines Silos geöffnet, wobei sich das mineralische Bindemittel aus der Leitung über den Arbeiter ergoss. Ein Polizist: „Der junge Mann wurde in Klinikum eingeliefert. Kalkhydrat hat eine stark ätzende Wirkung, es kann zu Blindeit führen. Und in Klagenfurt gibt es eine Augenabteilung“