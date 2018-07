Mutter fand 18-jährigen Sohn reglos im Zimmer

„Der 18-jährige Zivildiener dürfte schon länger massive Probleme gehabt haben“, berichtet Chefinspektor Karl Schnitzer. „Schlimm ist vor allem, dass ihn die Mutter gefunden hat und er noch so jung ist“, betont Schnitzer. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten den jungen Mann nicht mehr wieder beleben. Die Obduktion hat leider als Todesursache eine Suchtgiftintoxikation ergeben, somit ist der neunte Drogentote in Kärnten zu beklagen. Weitere Ermittlungen durch Beamte des LKA Kärnten werden geführt. Erst vor ein paar Tagen starb ein 34-Jähriger in seiner Wohnung in St. Veit an einem Ersatzsuchtmittel-Mix.