Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Ertrinken gerettet

Hilfloses Pferd aus Werkskanal in NÖ geborgen

Niederösterreich
30.08.2025 13:24
Die Feuerwehr Winklarn musste ausrücken, um ein Pferd zu bergen, das sich nicht mehr selber ...
Die Feuerwehr Winklarn musste ausrücken, um ein Pferd zu bergen, das sich nicht mehr selber retten konnte.(Bild: Bfkdo Amstetten / FF Winklarn)

Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Winklarn, Bezirk Amstetten (NÖ), zu einer Tierrettung an einem Werkskanal alarmiert. Ein Pferd musste aus dem Kanal gerettet werden, da es nicht mehr selbstständig über die steile Böschung gehen konnte.

0 Kommentare

Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Tierrettung an einem Werkskanal in Winklarn, Bezirk Amstetten, alarmiert. Ein Pferd musste aus dem Kanal gerettet werden, da es das Tier nicht mehr selbstständig ans Ufer schaffte. Eine Stunde dauerte der Einsatz, 25 Mann halfen mit. „Es ist gar nicht so ungefährlich, so ein Großtier zu bergen“, lobt Wolfgang Zarl vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten den Einsatz aller Beteiligten. Denn die Gefahr war groß, dass das Pferd panisch werden und somit auch ausschlagen könnte. 

Behutsam wurde das Tier wieder an Land gebracht.
Behutsam wurde das Tier wieder an Land gebracht.(Bild: Bfkdo Amstetten / FF Winklarn)

Zusammenarbeit mit Tierarzt 
In Absprache und Zusammenarbeit mit dem Tierarzt vor Ort konnte das Pferd mithilfe des Krans der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten sowie des Großtierrettungssets erfolgreich und behutsam geborgen werden.

Die gute Nachricht: „Das Pferd ist wohlauf“, so Zarl abschließend über die gelungene Rettung. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Amstetten
Freiwillige Feuerwehr
Pferd
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.868 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
134.738 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
119.965 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4272 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1100 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf