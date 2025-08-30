Hilfloses Pferd aus Werkskanal in NÖ geborgen

Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Tierrettung an einem Werkskanal in Winklarn, Bezirk Amstetten, alarmiert. Ein Pferd musste aus dem Kanal gerettet werden, da es das Tier nicht mehr selbstständig ans Ufer schaffte. Eine Stunde dauerte der Einsatz, 25 Mann halfen mit. „Es ist gar nicht so ungefährlich, so ein Großtier zu bergen“, lobt Wolfgang Zarl vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten den Einsatz aller Beteiligten. Denn die Gefahr war groß, dass das Pferd panisch werden und somit auch ausschlagen könnte.