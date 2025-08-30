Bei E-Autobauer BYD brechen die Gewinne ein

Für das erste Halbjahr – also in den ersten beiden Quartalen zusammen – bleibt damit zwar ein Umsatzplus von 23,3 Prozent und immer noch ein Gewinnanstieg von 13,8 Prozent. Knapp 30 Prozent weniger Gewinn im zweiten Quartal dürften bei BYD dennoch die Alarmglocken schrillen lassen.