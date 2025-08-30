Vorteilswelt
Erstmals seit Jahren

Bei E-Autobauer BYD brechen die Gewinne ein

Wirtschaft
30.08.2025 13:20
Ein „BYD Dolphin Surf“ – der „Krone“-Test im Juni fiel positiv aus.
Ein „BYD Dolphin Surf“ – der „Krone“-Test im Juni fiel positiv aus.(Bild: Stephan Schätzl)

Der Preiskampf auf dem Elektroautomarkt trifft nun auch den chinesischen Branchenführer BYD. Der Autobauer verzeichnete im zweiten Quartal erstmals seit dreieinhalb Jahren einen Gewinnrückgang.

0 Kommentare

Unter dem Strich verdiente das chinesische Unternehmen umgerechnet knapp 770 Millionen Euro, wie aus der jüngsten Pflichtmitteilung hervorgeht. Das sind 29,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Für das erste Halbjahr – also in den ersten beiden Quartalen zusammen –  bleibt damit zwar ein Umsatzplus von 23,3 Prozent und immer noch ein Gewinnanstieg von 13,8 Prozent. Knapp 30 Prozent weniger Gewinn im zweiten Quartal dürften bei BYD dennoch die Alarmglocken schrillen lassen.

Preiskrieg auf dem Markt für E-Autos in China
Auf dem Markt für E-Autos tobt derzeit vor allem in der Volksrepublik ein brutaler Preiskrieg, der auch die Regierung in Peking alarmiert. Das Wirtschaftsministerium kündigte am Freitag an, zusammen mit anderen Behörden verstärkt gegen Dumpingpreise und falsche Werbeangaben vorzugehen.

In einigen Branchen solle der ungeregelte Wettbewerb dadurch verstärkt kontrolliert werden. An der Börse legten darauf zumindest die Aktien von Elektroautobauern und Batterieherstellern wieder etwas zu.

