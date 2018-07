Mobile Internetnutzung der Österreicher explodiert

Über das Festnetz fließen doppelt so viele Daten

Der Report liefert nun auch Infos zum Datenvolumen im Festnetz. „Über feste Breitbandanschlüsse in Österreich wird etwa doppelt so viel Datenvolumen verbraucht wie über das Mobilnetz“, rechnet Telekom-Regulator Johannes Gungl mit Blick auf das vierte Quartal 2017 vor. „Pro Anschluss und Monat sind das im Schnitt ungefähr 88 Gigabyte Up- und Download.“ Bei mobilen Datentarifen wie Cubes oder Datentarifen ohne inkludierte Minuten oder SMS seien es rund 47 Gigabyte. Bei Mobiltarifen mit Paketen betrage das verbrauchte Datenvolumen im Schnitt nur vier Gigabyte.