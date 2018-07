US-Strafzölle in Kraft: China schlägt zurück

Nach den wochenlangen gegenseitigen Drohungen sind nun tatsächlich die von US-Präsident Donald Trump angeküdigten Strafzölle auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar (rund 29 Milliarden Euro) in Kraft getreten. Gegenzölle Chinas ließen nicht lange auf sich warten, diese seien „mit sofortiger Wirkung in Kraft“, teilte das Außenministerium in Peking am Freitag mit. Man sehe sich nun zu einem „notwendigen Gegenangriff“ gezwungen, hieß es aus dem chinesischen Handelsministerium.