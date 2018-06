Chinas Xi: „In unserer Kultur schlagen wir zurück“

So hatten erst am Montag Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg und des „WSJ“ über mögliche Beschränkungen für Investitionen an US-Technologieunternehmen durch chinesische Konzerne die Märkte in Aufruhr versetzt. In den USA sackte der Dow Jones um bis zu zwei Prozent ab. Auch in Deutschland führte die Furcht vor einem sich verschärfenden Handelskrieg zwischen den USA und China zu einem DAX-Minus von fast 2,5 Prozent.