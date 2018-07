Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall in Wels

Der Unfall passierte gegen 13.45 Uhr auf dem östlichen Geh- und Radweg der B 137 in Wels. Die 16-Jährige war dort mit ihrem Fahrrad von einer Fußgängerüberführung kommend in Richtung Süden unterwegs. Plötzlich kam ihr ein Radler entgegen, mit dem es zu einer Kollision kam. Die junge Welserin stürzte und verletzte sich am Ellbogen schwer.