Gast (35) nach Stoß vor Klub in Lebensgefahr

Bewusstlos in Wohnung entdeckt

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr - rund zehn Stunden nach dem Zwischenfall - wurde der 35-Jährige von einem Mitbewohner bewusstlos in der Wohnung in der Kaiserstraße aufgefunden. Das Opfer wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus eingeliefert, es befand sich am Montagnachmittag laut Polizei immer noch in akuter Lebensgefahr.