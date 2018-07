Firmen im Visier der Hacker

Zur Zielscheibe von Internet-Kriminellen werden immer öfter heimische Firmen. Besonders gefährdet sind dabei Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe. „Großunternehmen beschäftigen interne IT-Spezialisten. Bei kleineren Firmen mangelt es oft am Budget, aber auch am nötigen Bewusstsein“, wissen die Ermittler. Wer jedoch nicht ständig versucht, auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, setzte den Sparstift an der falschen Stelle an.