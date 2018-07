England: Mädchen stirbt, als Hüpfburg „explodiert“

Kind wurde sieben Meter in die Luft geschleudert

Augenzeugen berichteten, sie hätten einen lauten Knall gehört und gesehen, wie das Mädchen weggeschleudert wurde. „Ich habe gerade das Entsetzlichste in meinem Leben gesehen. Am Strand ist eine Hüpfburg explodiert und ein Kind wurde etwa 20 Fuß (rund sieben Meter, Anm.) in die Luft katapultiert“, wird die Augenzeugin Kara Longshaw in der Zeitung „The Sun“ zitiert.