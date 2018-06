Arabische Kultusgemeinde darf vorerst weitermachen

Die Regierung hatte es sich zum Ziel gesetzt, mehrere Moscheen zu schließen, unter anderem einige der AKG. In der Vorwoche betonte die Regierung noch, dass man dafür alle Möglichkeiten des Rechtsstaates ausschöpfen werde. Doch laut Verwaltungsgericht darf in den sechs vom Kultusamt geschlossenen AKG-Gebetshäusern weiterhin ganz legal das Freitagsgebet stattfinden. Außerdem können ihre Vertreter regulär an der Sitzung des „Schura-Rates“ der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) am Samstag teilnehmen.