Regierung plant Schlag gegen politischen Islam

KIndersoldaten, fehlende Integration, Hassbotschaften im Netz

In jüngster Zeit machten radikale islamische Vereine mit einer Vielzahl Skandalen auf sich aufmerksam. Kinder mussten in einer Moschee eine Kriegsschlacht nachstellen und gefallene Soldaten darstellen. Das Gotteshaus wird - wie viele andere - von dem zur türkischen Religionsbehörde gehörende Verein ATIB geführt. Erst im April wurde ein „Kulturverein“ von der FPÖ angezeigt, weil diese sogar auf Deutsch Hassbotschaften im Netz verbreitete. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) teilte daraufhin im Mai mit, sämtliche Vereine und Organisationen, die mit ATIB in Verbindung stehen, zu überprüfen. Es sollte außerdem festgestellt werden, ob man Verstöße gegen das Vereinsgesetz mit einer Auflösung einzelner Institutionen ahnden kann. Eine alarmierende Studie belegt, dass in mehr als jeder dritten Wiener Moschee aktiv gegen die Integration gearbeitet wird.