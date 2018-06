Gudenus: „Werden uns das nicht gefallen lassen“

Andrang vor Konsulat in Wien wegen Wahlen in der Türkei

In Wien standen indessen auch am Sonntag zahlreiche Türken vor dem türkischen Konsulat in Hietzing Schlange, um ihre Stimme abzugeben. In der Türkei finden am 24. Juni Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, bis zum 19. Juni dürfen türkische Wähler im Ausland ihre Stimme abgeben, darunter auch etwa 100.000 Austro-Türken. Sie können ihre Stimme in den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz abgeben.