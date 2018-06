Sattelzug und Kastenwagen krachten aufeinander

Ein 48-jähriger Slowake war am Donnerstag mit seinem Sattelzug auf der B 309 in Hargelsberg in Richtung Enns unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 58-jähriger Niederösterreicher mit seinem Kastenwagen in die Gegenrichtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Kastenwagen wurde im Frontbereich stark beschädigt, beim Sattelzug wurde die gesamte Plane auf der linken Seite aufgerissen und beim Zugfahrzeug der Tank aufgerissen.