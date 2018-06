Ferienstart, Formel 1 und Demo sorgen für Staus

Wenn am Freitag in Ostösterreich die Zeugnisse überreicht werden und die Schulglocke ein letztes Mal vor dem Sommer klingelt, scharrt wohl so mancher Österreicher bereits in den Startlöchern, um in die ersehnten Ferien zu starten - zumal sich das Wetter am Zeugnistag auch nicht von seiner besten Seite zeigt. „Erfahrungsgemäß ist an den Nord-Süd-Transitrouten zwar mit starkem Verkehr zu rechnen, längere Staus werden aber noch nicht befürchtet“, so der ÖAMTC - wenngleich auch in fünf deutschen Bundesländern die Urlaubszeit beginnt.