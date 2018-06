Wetter bringt turbulenten Zeugnistag mit Gewittern

Am Freitag starten rund 450.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in die wohlverdienten Sommerferien. Dabei verläuft der Start wettertechnisch noch etwas holprig, es wird schwülwarm und gewittrig. Ein Höhentief sorgt insbesondere im Osten von Österreich für einige kräftige Schauer und Gewitter. Am Wochenende kommt der Sommer dann allmählich wieder in die Gänge, von Westen her nähert sich ein Hoch mit stabilem Sommerwetter.