Austrias Martschinko muss erneut unters Messer

Die Wiener Austria muss weiterhin auf Linksverteidiger Christoph Martschinko verzichten. Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, muss der 24-Jährige in der kommenden Woche erneut am linken Knie operiert werden. Martschinko, der im Oktober 2017 einen Kreuzbandriss erlitt, falle damit drei bis vier Monate aus.