69.000 € Hilfe für im Dienst verletzte Polizisten

Mord an Gerichtsmitarbeiterin in Hollabrunn

Traurige Fälle, die den Österreichern noch in Erinnerung geblieben sind: der Mord an einer Mitarbeiterin des Bezirksgericht Hollabrunn in Niederösterreich im Jahr 2009 und die Bluttat an der Hauptschule von Zöbern, ebenfalls Niederösterreich. Im ersten Fall wollte sich ein 57-jähriger Mann an jener Richterin rächen, die seinen Scheidungsprozess geführt hatte. Die 42-jährige Frau, die Leiterin der Einlaufstelle, wurde auf den wütenden Mann aufmerksam gemacht und verwehrte ihm den Zugang zur Richterin. Diese Intervention bezahlte sie mit dem Leben.