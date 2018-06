„Warum sollten wir Brasilien nicht schlagen?“

Druck bei Brasilien

Der Druck würde eher auf den Südamerikanern liegen, betonte der 23-Jährige Mitrovic. Mit der Ausgangslage können die Brasilianer jedoch gut leben. „Wir haben gewisse Erwartungen kreiert und die führen eben zu Druck“, sagte Rechtsverteidiger Fagner. Der fünffache Weltmeister ist in Pflichtspielen unter Trainer Tite immerhin ungeschlagen. In 23 Partien in der Regentschaft des 57-Jährigen insgesamt gewann Brasilien 18 Mal und ging nur einmal - in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien - als Verlierer vom Rasen.