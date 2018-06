Lewandowski: „Sage nichts Negatives über Kollegen“

Nach den Niederlagen gegen den Senegal und Kolumbien ist das Aus der polnischen Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Russland schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Japan am Donnerstag besiegelt. Lewandowski hatte nach dem 0:3 gegen Kolumbien gesagt: „Wir waren nicht imstande dem Rivalen etwas entgegenzusetzen. So ist die gegenwärtige Situation im polnischen Fußball.“