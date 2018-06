So abhängig ist die Post heute schon von Amazon

Tatsächlich dürfte sogar ein noch größerer Anteil der Pakete aus Amazon-Versandlagern stammen. In der Quote von 17,6 Prozent seien nämlich nur jene Pakete enthalten, in denen direkt von Amazon verkaufte Produkte enthalten sind. Zählt man die Pakete dazu, die über Dritthändler verkauft wurden, die Amazons Marketplace-Angebot nutzen, dürfte die Quote noch weiter steigen.