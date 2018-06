Regau: Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall

Die Feuerwehr führte anschließend die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch, ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Da in einem der Unfallfahrzeuge Bienen transportiert wurden, wurde auch ein Imker an die Einsatzstelle beordert, welcher sich um die Tiere kümmerte und versuchte, möglichst viele wieder einzufangen. Die Salzkammergutstraße war zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.