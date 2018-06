Joachim Löw: „Haben weiter an uns geglaubt“

Toni Kroos (Deutschland-Torschütze): „Wir haben die Phasen, in denen wir gut waren, nicht genutzt. In den ersten zehn Minuten hätten wir in Führung gehen müssen. Am Ende war der Sieg verdient. Wir wurden viel kritisiert, zum Teil auch zurecht. Man hatte den Eindruck, dass sich - auch in Deutschland - viele gefreut hätten, wenn wir schon heute rausgegangen wären. Diese Freude machen wir ihnen nicht. Das erste Tor geht auf meine Kappe. Wenn du 400 Pässe spielst, geht einer auch mal zum Gegner. Ich muss dann auch die ‘Eier‘ haben, so eine zweite Hälfte zu spielen. Das sehen die Wenigsten. Jetzt müssen wir Südkorea schlagen.“