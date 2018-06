Horrorunfall: Junge Männer aus Pkw geschleudert!

Wie die Polizei meldet, fuhr kurz vor Mitternacht der 23-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B66 Gleichenberger Straße von Bad Gleichenberg kommend in Richtung Feldbach. Am Beifahrersitz befand sich ein 22-Jähriger, ebenso aus dem Bezirk Südoststeiermark. Nach einer starken Rechtskurve in Untergiem dürfte der Lenker vermutlich aufgrund überhöhter Fahrgeschwindigkeit ins Schleudern geraten und links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei wurde der Pkw quer über eine steil abfallende Böschung sowie zwei Bodenwellen in ein Maisfeld geschleudert.