Nino De Angelos Weg zum Beauty-Glück

Schlagerstar Nino de Angelo legte sich in der Bodenseeklinik von Promi-Beauty-Doc Werner Mang unters Messer. Laut dem Arzt wird der „Jenseits von Eden“-Star in ein paar Tagen um viele Jahre jünger aussehen. Denn gerade bei Männern in seinem Alter mache es einen großen Unterschied, wenn die überschüssige Haut über dem Auge entfernt wird.