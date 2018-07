Die schockierendsten Psychodramen der Stars

Auf Twitter beschuldigte Bynes ihren eigenen Vater, sie sexuell missbraucht zu haben. Kurz darauf nahm sie die Vorwürfe wieder zurück und gab dem „Mikrochip in meinem Gehirn“ die Schuld an allem. Um Schlimmeres zu verhindern, schritten Bynes‘ Eltern letztendlich ein. Sie lockten ihre Tochter von New York nach Los Angeles - wo sie sie direkt in die geschlossene Psychiatrie brachten. Mittlerweile soll sich der einstige Kinderstar einigermaßen gefangen haben.