Säule stürzte von Dom: Feuerwehr barg Arbeiter!

Arbeiter lief um sein Leben

Der Arbeiter reagierte sofort, lief in die entgegengesetztes Ecke seines Korbs - und konnte so das Gleichgewicht halten, verhinderte so, in die Tiefe katapultiert zu werden. „Er durfte sich aber keinen Millimeter mehr bewegen, sonst wär’ es aus gewesen“, sagte Dieter Jonas, Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr. Ihm gelang es , den Arbeiter aus seiner Notlage zu bergen. Dabei stürzte aber das Fialtürmchen zu Boden, wurde dabei zertrümmert.