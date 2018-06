Beckenbauer sieht deutsche Parellele zu 1974!

Beim 72-Jährigen kamen Erinnerungen an die WM 1974 in Deutschland hoch. Nach dem 0:1 gegen die DDR „sind bei uns im Quartier in Malente die Fetzen geflogen. Bei ein paar Flaschen Wein haben wir uns die Meinung gegeigt.“ Mit anschließend vier Siegen sicherten sich die Deutschen damals die WM-Krone.