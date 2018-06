Kanzler: „Keine EU-Millionen mehr für Erdogan“

„Erdogan hat Zehntausende Menschen inhaftieren lassen“

In der Sendung, die vorab aufgezeichnet worden ist, gab Sebastian Kurz klare Antworten - und zögerte auch nicht, die Erdogan-Regierung in der Türkei offen zu kritisieren: „Was wir sicher nicht wollen, ist ein EU-Beitritt der Türkei. Zusammenarbeit: Ja. Beitritt: Nein. Und wir wollen auch nicht, dass weitere Hunderte Millionen Euro von der EU als Annäherungshilfe in die Türkei fließen. Erdogan hat Zehntausende Menschen inhaftieren lassen - das geht nicht.“