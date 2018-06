Unser Talk: „Wie viel Türkei braucht Österreich?“

Wie die in Österreich lebenden Türken den aktuellen Konflikt mit der Regierung in Ankara sehen, erklärt im #brennpunkt heute Birol Kilic: „Die Pro-Erdogan-Demonstrationen haben den in Österreich lebenden Türken geschadet.“ Der Chef des Türkischen Kulturvereins warnt aber auch: „Niemand soll bitte über den Glauben Politik machen. Glaube ist eine private Sache.“