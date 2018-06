Ein Hauch von Hollywood

Interessierte jeden Alters könnten sich morgen und übermorgen in Krems zum Statisten-Casting einfinden. Das Vorsprechen findet jeweils von 16 bis 20 Uhr im Lokal Porto Velo in Krems statt. Wer zu diesem Termin keine Zeit hat, kann sich auch per E-Mail unter agentur@austrocast.at bewerben.