Mädchen für Sexarbeit geködert: Topmodel in Haft

Mädchen über Social-Media-Plattformen kontaktiert

Als Topmodel und Glamour-Girl war das Gesicht der 21-Jährigen in ihrer Heimat allgegenwärtig. Junge Mädchen schauten zu ihr auf - und vertrauten ihr. Und das soll sich die von heimischen Ermittlern gesprengte Sex-Bande zunutze gemacht haben. Laut venezolanischen Medien habe die Verdächtige vor allem über Social-Media-Plattformen junge Frauen in Venezuela kontaktiert und ihnen vermeintliche Traumjobs in Österreich angeboten.