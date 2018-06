Sex-Bande zerschlagen: Polizei befreit 16 Frauen

„Frauen wurde toller Job versprochen“

Aber auch an der Tatsache, dass Venezolaner in Spanien Visum-Freiheit genießen. „Den meisten Frauen wurde von der Bande ein toller Job in Europa versprochen“, so Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt. In Kooperation mit den spanischen Kollegen und mit Unterstützung durch die Sondereinheit Cobra wurden 16 der Opfer nun jedoch in Wien und Niederösterreich befreit und insgesamt fünf verdächtige Mitglieder der Menschenhandel-Bande gefasst.