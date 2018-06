Selbst Melania „hasst“ Trumps Einwanderungspolitik

Trump versucht sich mit falschen Informationen zu rechtfertigen

Wie sehr Trump auch in dieser Frage versucht, seinen Kritikern mit falschen Informationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, kann man an zwei Dingen erkennen: Erstens wies der US-Präsident den oppositionellen Demokraten die Schuld für die Lage an der Grenze zu, weil sie für ein geltendes Gesetz verantwortlich seien, das die Familientrennungen vorschreibe. Doch das ist falsch: Es gibt kein US-Gesetz, das die Trennung von Eltern und Kindern an der Grenze zwingend vorschreibt.