Angeschossener Katze muss Bein abgenommen werden!

Der Schuss muss in der Nacht zum Donnerstag gefallen sein, gegen 10 Uhr am Vormittag wurde die schwer verletzte Katze daheim gefunden. Der Tierarzt stellte eine schwere Verletzung am linken Vorderbein und an der Schulter fest. „Mini“ wird den Anschlag überleben, aber linke Voderfuß musste amputiert werden.