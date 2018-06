„Krone“ ist populärste Tageszeitung - auch im Web!

Vertrauen in Medien und Politik generell gesunken

Das generelle Vertrauen in Medien wie Politik habe in den vergangenen Monaten generell gelitten, heißt es in dem Reuters-Report. Der Eklat im Wahlkampf um offenbar vom SPÖ-„Wahlkampfguru“ Silberstein in Auftrag gegebene Anti-Kurz-Facebookseiten wird in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt wie die Kritik von Ex-ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner an ORF-Moderator Armin Wolf nach dessen fragwürdigem „Die Totengräber warten schon“-Vergleich.