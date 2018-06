Spanier Martin fährt 2019 für KTM in Moto2

Der Spanier Jorge Martin wird im kommendem Jahr in der Moto2-Weltmeisterschaft für das KTM-Ajo-Werksteam an den Start gehen. Der Rennstall aus Mattighofen gab die Verpflichtung des aktuell auf Honda fahrenden 20-Jährigen am Mittwoch bekannt. Martin unterschrieb demnach einen Zweijahresvertrag, er ersetzt den Portugiesen Miguel Oliveira, der 2019 in die MotoGP wechseln wird.