„Mein Ultimatum: Citymaut oder Öffi-Ticket!“

Aber der Lobautunnel wird eine garantierte Niederlage für die Grünen. Er wird gebaut, unabhängig davon, wer sich wo ankettet. Was bezwecken Sie mit Ihrem Protest?

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der niemand mehr warnt, aufklärt oder eine abweichende Meinung äußert, in der niemand für den Naturschutz oder für die Verkehrsberuhigung kämpft. Ich will mir diese Welt nicht vorstellen.