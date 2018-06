Lokalaugenschein: Praterstern nach Alk-Verbot

Frühmorgens in Wien-Leopoldstadt: Viele Berufstätige fahren über diesen wichtigen Knotenpunkt in die Arbeit, man trifft Schüler und Kindergartengruppen, die Ausflüge in den nahe gelegenen Prater machen. Die sehr präsente Exekutive sowie ÖBB-Securities patrouillieren mittendrin. Es scheint, als sei am ehemaligen Brennpunkt Ruhe eingekehrt. Oder täuscht der Eindruck?