Grüne sagen Ja zu Ostregion-Ticket statt Citymaut

Rot-Schwarzer Schlagabtausch in NÖ

In Niederösterreich hat derweil aber ein Schlagabtausch zwischen Rot und Schwarz entwickelt. Die Landes-SPÖ bezeichnete „Gemeinsam“ und „Miteinander“ als Worthülsen der ÖVP NÖ, die dies wiederum „plumpes Anpatzen“ nennt. „Dank des ,Miteinanders‘ der SPÖ-Regierer aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist es gelungen, den Citymaut-Wahnsinn zu beenden“, stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar am Montag fest. W