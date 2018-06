Israel ehrte Stardirigent Fischer mit „Wolf Preis“

Vor Fischer erhielten bereits Wissenschaftler wie Stephen W. Hawking oder der Psychiater Eric Kandel, oder auch große Künstler wie Marc Chagall, Placido Domingo und Yehudi Menuhin diese Auszeichnung, die seit 1978 in Jerusalem vergeben wird. Jetzt war auch er zum großen Gala-Abend in der Knesset in Jerusalem eingeladen: Das Komitee ehrte den aus Ungarn nach Österreich ausgewanderten Dirigenten (68) sowohl für seine herausragende künstlerische Leistung als auch für seinen „Kampf für die Einhaltung der Menschenrechte und speziell seinen Protest gegen die politischen Entwicklungen in seinem Heimatland Ungarn“.